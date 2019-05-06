مصر تعزي روسيا في حادث طائرة مطار شيريميتيفو

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص، وإصابة آخرين.

وأكد البيان على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك المحنة، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين.