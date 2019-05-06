وحصل الحادث اليوم في حين أنه في مجال آخر من المواجهات الصينية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد زيادة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة، مستأنفاً بذلك الحرب التجارية بعد تهدئة دامت 5 أشهر.
وأوضح غينغ خلال مؤتمر صحافي أن السفن الأمريكية دخلت في المياه القريبة من كتل صخرية تسيطر عليها بكين في أرخبيل سبراتلي من دون أخذ إذن الحكومة العسكرية في المنطقة، وأضاف أن رداً على ذلك تعرّفت البحرية الصينية على السفن وطلبت منها المغادرة.
وتسيطر كل دولة مطلة على هذا البحر (الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي) على عدد من الكتل الصخرية والجزر في أرخبيل سبراتلي، ولديها مطالب متداخلة.
واعتبر المتحدث أن سلوك البحرية الأمريكية يشكل انتهاكاً للسيادة الصينية، التي تهدد السلام والأمن والنظام في المناطق البحرية المعنية، وتابع "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء مثل هذه الاستفزازات".
وتجري البحرية الأمريكية بشكل منتظم عمليات أطلق عليها اسم "حرية الملاحة" بهدف التصدي لبكين، التي تُعتبر مطالبها في المنطقة كثيرة، وتطالب الصين بالسيادة على تقريباً جميع الجزر والكتل الصخرية الواقعة في بحر الصين الجنوبي، وذلك لأسباب تاريخية، بحسب قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تندد بوجود سفن أمريكية في البحر الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.