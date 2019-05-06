بكين تندد بوجود سفن أمريكية في البحر الجنوبي

نددت الحكومة الصينية اليوم الإثنين، بوجود سفن حربية أمريكية قبالة جزر تطالب بها بكين في بحر الصين الجنوبي، حيث تجري البحرية الأمريكية بشكل منتظم عمليات حرية الملاحة الدفاعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أمام الصحافة إن "الصين تعبّر عن استيائها العميق ومعارضتها الشديدة لهذه العملية البحرية الأمريكية".

وحصل الحادث اليوم في حين أنه في مجال آخر من المواجهات الصينية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد زيادة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة، مستأنفاً بذلك الحرب التجارية بعد تهدئة دامت 5 أشهر.

وأوضح غينغ خلال مؤتمر صحافي أن السفن الأمريكية دخلت في المياه القريبة من كتل صخرية تسيطر عليها بكين في أرخبيل سبراتلي من دون أخذ إذن الحكومة العسكرية في المنطقة، وأضاف أن رداً على ذلك تعرّفت البحرية الصينية على السفن وطلبت منها المغادرة.

وتسيطر كل دولة مطلة على هذا البحر (الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي) على عدد من الكتل الصخرية والجزر في أرخبيل سبراتلي، ولديها مطالب متداخلة.



واعتبر المتحدث أن سلوك البحرية الأمريكية يشكل انتهاكاً للسيادة الصينية، التي تهدد السلام والأمن والنظام في المناطق البحرية المعنية، وتابع "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء مثل هذه الاستفزازات".

وتجري البحرية الأمريكية بشكل منتظم عمليات أطلق عليها اسم "حرية الملاحة" بهدف التصدي لبكين، التي تُعتبر مطالبها في المنطقة كثيرة، وتطالب الصين بالسيادة على تقريباً جميع الجزر والكتل الصخرية الواقعة في بحر الصين الجنوبي، وذلك لأسباب تاريخية، بحسب قولها.