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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى مهاجما "تنظيم الحمدين": أيديهم ملطخة بالدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المعارض القطرى، صالح الغفرانى المرى، هجوما عنيفا على النظام القطرى ، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، ينشر الفساد فى شوارع قطر.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن النظام القطرى متهم بالفساد وأيديهم ملطخة بالدم، قلوبهم داخلها الحقد، وأفكارهم تحرض على البغضاء، وأوامرهم تحث على الظلم.
وكان الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، والمعارض القطرى، طالب العائلة الحاكمة القطرية بالانتفاضة ضد النظام القطرى ومستشار تميم بن حمد عزمى بشارة، حيث قال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن على العائلة الحاكمة في قطر أن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تنظيم الحمدين الطائش وزعزعة حكم آل ثاني بيد أستاذ الكنيسة والأفكار الشيطانية.
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