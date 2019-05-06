النظام القطرى يمنع أحد أفراد الأسرة الحاكمة من السفر لتلقى العلاج بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتجز تنظيم الحمدين الحاكم فى قطر، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، من السفر للخارج لتلقى العلاج رغم تدهور حالته الصحية ، وهو الأمر الذى قوبل باستهجان كبير ، خاصة وأن الجميع يعرف الحالة الصحية للشيخ سعود بن خليفة بن أحمد العبدالرحمن آل ثانى . Advertisements فى هذا السياق، شن الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد افراد الأسرة القطرية الحاكمة، هجوما عنيفا على النظام القطرى، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "سعود بن خليفة بن أحمد العبدالرحمن آل ثاني قام نظام الحمدين بالتنكيل به وتجاهل التقارير الطبية وتدهور حالته الصحية" ، مضيفا أغلب آل ثاني عانوا الأمرين تحت حكم عصابة الحمدين وزبانية هذا النظام القمعية .

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