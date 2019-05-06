شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: جماعة الإخوان تجند عناصر إرهابية من الدولة الأوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى ، أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في معركة للتخلص من داعش في العراق وسوريا ، كشفت شبكة العلاقات بين تنظيم داعش وتنظيم الإخوان موضحا أن تلك الشبكة ترعاها تركيا التى تقوم بتسهيل تحركات عناصرها بين العراق وسوريا ومؤخرا إلى ليبيا.

وقال الباحث الحقوقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يقوم بتجنيد العناصر الإرهابية في كل مدن أوروبا عن طريق ما يسمى المراكز الإسلامية التي يسيطرون عليها ويقومون بإرسالهم للانخراط في صفوف داعش والقاعدة في البلاد العربية .

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ولفت هيثم شرابى، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستأخذ في اعتبارها خلال مساعيها لإدراج الإخوان منظمة إرهابية، كل المعلومات التي تقدمها مصر من خلال حربها ضد الإرهاب الإخواني طوال السنوات الأخيرة، وما تقوم به مصر من جهود دولية لمحاربة الإرهاب الدولي.