"عربية البرلمان" تناقش 3 طلبات إحاطة حول الصيد خارح حدود المياة الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعيين الأحد القادم، الموافق 12 مايو لنظر 3 طلبات الإحاطة، فى مقدمتها طلبين مقدمان من النائبة شادية خضير، بشأن عدم تفعيل اتفاقية الصيد وعدم اغتنام الشواطيء المصرية، وكيفية التعامل مع مراكب الصيد خارح حدود المياه الإقليمية وكيفية حمايتها بالمناطق العربية.
كما تناقش اللجنة فى ذات اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عبد المقصود رحيم بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية فى مجال الصيد.
ويتعلق طلب الإحاطة المزمع مناقشته أيضا داخل لجنة الشئون العربية، ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة وعدم تعرض الصيادين المصريين للقبض والاستيقاف عند دخولهم المياة الإقليمية العربية للصيد فيها.
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