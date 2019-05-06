حاصباني: هناك مسؤولية اعلامية للوسيلة التي سربت مستندات الخارجية

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في حديث تلفزيوني له أن "هناك مسؤولية اعلامية للوسيلة التي سربت المستندات ​وزارة الخارجية​ التي يفترض ان تكون سرية وعلينا ان نرى كيف حصل ذلك".

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