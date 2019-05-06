ركّز عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، على أنّ "كلّ فريق من الحكومة رسم خطًّا أحمر له".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هناك تخبُّطًا واتهامات بمؤتمرات صحفية، والأسوأ أنّ كلّ فريق يدّعي أنّه "قوي"، وغاب عنهم أنّ "القوي" هو من يُحسن الإدارة، من لديه رؤية واضحة وخطة عمليّة لتحقيق أهداف تنقذ البلد والناس من كارثة، وتعيد الإنتاجية والنمو إلى مستوى مقبول".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: كل فريق يدعي أنه قوي وغاب عنهم أن القوي هو من يحسن الإدارة ولديه خطة تنقذ البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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