علمت قناة "LBC" أن "​مجلس الوزراء​ طلب من وزير الدفاع الياس بو صعب ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ احضار المقترحات التي لها علاقة بملفات ​تقاعد​ العسكريين والإجراءات الاستثنائية في الجلسة الحكومية المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الحكومة طلبت من الحسن وبوصعب الملفات التي لها علاقة بتقاعد العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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