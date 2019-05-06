أسود: لا فساد في فريقنا السياسي حتى الآن

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، أنّ "لا فساد في فريقنا السياسي حتّى الآن، فهذه مدرستنا. ولو كان لدينا فساد في مدرستنا، لا نتجرأ على فتح ملف فساد".

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