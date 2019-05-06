ترزيان: اقترحت أن تتعامل المؤسسات والشركات التي تدير المرافئ العامة بالليرة اللبنانية

شدّد النائب هاغوب ترزيان، على أنّه "إذا كانت الدولة اللبنانية لا تحترم عملتها، فلا أحد آخر سيحترم هذه العملة".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "اقتراح القانون الّذي تَقدّمت به إلى مجلس النواب يقضي بأن تقوم المؤسسات والشركات الّتي تدير المرافئ العامة، بالتعامل بالليرة اللبنانية، وهذا أمر طبيعي في أي دولة تتعامل بعملتها الوطنية". وبيّن أنّ "في لبنان، الشركات الخليوية "تُفوتِر" بالدولار، مع العلم أنّ الشركات الأرضية أي "أوجيرو" تتمّم فواتيرها بالليرة اللبنانية".

وأكّد ترزيان أنّ "الموضوع سيادي بامتياز. فتخيّلوا أن تأتي فاتورة الكهرباء بالدولار أو اليورو مثلًا". وأعلن "أنّني ضدّ أي فوائد عالية في المصارف، لأنّنا نريد تحرير العملات، وليكون لدينا حركة اقتصادية ناشطة في البلد، يُفترض أن تكون الفوائد منخفضة".