أكدت مصادر وزارية لقناة "LBC" أن "المادة 60 تم الاستغناء عنها كليا، لا سيما بعد تدخل وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ والتي تحدث فيها بإسهاب عن ​مصرف لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية لـ LBC: المادة 60 تم الاستغناء عنها كليا بعد تدخل جريصاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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