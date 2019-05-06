علامة: لقانون انتخابي عصري وغير طائفي وموضوع مزارع شبعا محسوم

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، إلى أنّ "طرح تشكيل قانون انتخابات جديد، ليس مبكرًا، ونطمح أن يكون هناك قانون عصري غير مذهبي".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "اقتراح القانون أصبح موجودًا، وستُشكّل لجنة من 3 نواب للقيام بالاتصالات واللقاءات اللازمة"، مركّزًا على أنّ "توقيت لا يتعارض مع أولوية البتّ بموازنة 2019، بل هي ستكتمل بقانون انتخابي غير طائفي، والابتعاد قليلًا عن الصوت التفضيلي، الّذي خلق نوعًا من التقوقع الطائفي".

وأكّد علامة من جهة ثانية، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يجمع دائمًا بين المكوّنات السياسية، ويقرّب وجهات النظر"، مشدّدًا على أنّ "موضوع ​مزارع شبعا​ محسوم وغير قابل للنقاش".