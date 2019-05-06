رئيس مجلس ادارة بورصة بيروت: وقف التداول بالبورصة يحمي المستثمر

أكد رئيس مجلس ادارة ​بورصة بيروت​ ​غالب محمصاني​ في حديث تلفزيوني له أن "وقف التداول بالبورصة يحمي المستثمر خصوصا أن حركة البورصة ليست نشاطا قويا والنشاط اللبناني لا يتم من خلال البورصة".

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