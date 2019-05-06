النشرة: الجيش السوري واصل تقدمه في ريفي حماه الشمالي والغربي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن الجيش السوري واصل تقدمه في ريفي حماه الشمالي والغربي بعد ان اطلق عمليه عسكرية واسعة صباحا وسط قصف جوي مكثف وسيطر على قرية البانة وتل عثمان وتل الصخر في الشمال الغربي اريف حماه وسيطر على قرية الشنابرة ومزرعة الراضي ومزارع العبدالله ويقصف بشكل مركز مدينة كفرنبودة وطرق امداد المسلحين الى قلعة المضيق في الريف الغربي.

ويعد تل عثمان تل استراتيجي هام يرصد منطقة شحشبو والطرق الزراعية غربي مدينة كفرنبودة، كما يرصد أجزاء من مزارع قيراطة وللسيطرة لاحقا على كفرنبودة اهمية استراتيجية باعتبارها صلة الوصل بين الريف الشمالي لحماة ومنطقة سهل الغاب في الريف الغربي وبهذا تتواصل العملية للسيطرة على جميع قرى وبلدات الريف الغربي لوصلها مع الريف الشمالي لتثبت الجيش نقاطه لاطلاق العملية الكبرى وهي تحرير ادلب