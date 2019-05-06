سلطات البحرين تصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وإسقاط الجنسية

أصدرت ​محكمة​ التميز البحرينية أحكامًا بإعدام معتقلين إثنين وسجن 56 آخرين بمدة تصل إلى المؤبد بتهمة تهريب سجناء وقتل شرطي وتشكيل جماعة إرهابية. كما أنها أصدرت الحكم على 17 معتقلًا بالمؤبد وإسقاط الجنسية عن 15 بتهمة التخابر مع ​حرس الثورة الإيراني​ و​حزب الله​.

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