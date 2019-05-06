فوز لورينتينو كورتيزو في الانتخابات الرئاسية في بنما

أعلنت المحكمة الانتخابية في بنما فوز وزير الزراعة السابق لورينتينو كورتيزو (Laurentino Cortizo)، في انتخابات الرئاسة الّتي جرت في البلاد يوم أمس الأحد، بحصوله على 95 في المئة من الأصوات.

وجاء مرشح "حزب التغيير الديمقراطي" الّذي يمثّل يمين الوسط رومولو رو في المركز الثاني، بفارق نقطتين ولكنه لم يعترف بعد بهزيمته.

وهذه النتائج مبدئية وسيليها إعلان رسمي بنتيجة ​الانتخابات​.

وَسَيَرث الرئيس المقبل واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، والّذي تبدي ​الصين​ اهتمامًا متزايدًا به.