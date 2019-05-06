الديموقراطيون سيتخذون اجراء قضائيا ضد وزير العدل الأميركي بحلول الأربعاء

أعلن الديموقراطيون الأميركيون "أنّهم سيّتخذون إجراءً قضائيًّا ضدّ وزير العدل ويليام بار، بحلول الأربعاء، بسبب عرقلته صلاحيّات التحقيق لدى الكونغرس الأميركي، اثر رفضه تسليمهم التقرير الكامل حول قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.
وكانت قد نُشرت في 18 نيسان الماضي، نسخة منقحة من تقرير المحقّق الخاص روبرت مولر، باستثناء بعض المعطيات الحساسة.
غير أنّ الديموقراطيين وهم الغالبية في مجلس النواب، طالبوا من الوزير أن ينقل إليهم نسخة كاملة لخلاصات هذا التحقيق الشامل حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وشكوك التواطؤ بين فريق حملة الرئيس دونالد ترامب وموسكو.
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