الديموقراطيون سيتخذون اجراء قضائيا ضد وزير العدل الأميركي بحلول الأربعاء

أعلن الديموقراطيون الأميركيون "أنّهم سيّتخذون إجراءً قضائيًّا ضدّ وزير العدل ويليام بار، بحلول الأربعاء، بسبب عرقلته صلاحيّات التحقيق لدى ​الكونغرس الأميركي​، اثر رفضه تسليمهم التقرير الكامل حول قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.

وكانت قد نُشرت في 18 نيسان الماضي، نسخة منقحة من تقرير المحقّق الخاص ​روبرت مولر​، باستثناء بعض المعطيات الحساسة.

غير أنّ الديموقراطيين وهم الغالبية في مجلس النواب، طالبوا من الوزير أن ينقل إليهم نسخة كاملة لخلاصات هذا التحقيق الشامل حول التدخلات الروسية في ​الانتخابات الرئاسية​ عام 2016 وشكوك التواطؤ بين فريق حملة الرئيس ​دونالد ترامب​ و​موسكو​.