اللجنة العليا للانتخابات التركية تقرر إعادة إجراء انتخابات اسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أنها قرّرت إعادة إجراء الانتخابات المحلية في ​اسطنبول​.

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان قد أكّد سابقًا​ أنه "يتعين على السلطات الانتخابية إلغاء ​​الانتخابات البلدية​​ التي فازت بها المعارضة في ​اسطنبول​، بسبب وجود مخالفات تجعل الاقتراع مخالفًا للقانون"، لافتًا إلى أن "زملاءنا أثبتوا كل هذه المخالفات المزعومة، بالطبع هذا يثير الشكوك إذا أردنا اتباع نهج صادق فيجب أن يؤدي إلى إلغاء الاقتراع".

ويذكر أن ​حزب التنمية والعدالة​ مُني بهزيمة قاسية وفق النتائج المؤقتة للانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار في ​تركيا​. فخسر كل من ​أنقرة​ واسطنبول، وهما المدينتان الرئيسيتان اللتان سيطر عليهما ​حزب العدالة والتنمية​ وأسلافه الإسلاميون على امتداد 25 سنة.

وكان أردوغان قد رفض الاعتراف بالهزيمة في اسطنبول وندد "بمخالفات" كبيرة قال إنها "مورست بطريقة منظمة".

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الرئيس قدم منذ الشهر الماضي عدة اعتراضات إلى اللجنة الانتخابية التي أعادت فرز الأصوات بشكل جزئي لغالبية نحو 300 ألف صوت اعتبرت لاغية في يوم الاقتراع.