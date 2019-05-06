محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
شيع المئات من أهالي قرية الجلايلة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين جنازة الشهيد مجند محمد الراعي عبدالمنعم، والذي استشهد خلال مشاركته في مواجهة الإرهاب بشمال سيناء.
تقدم الجنازة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعددًا من القيادات الأمنية، والسيد صبح، رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
خرج جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم مصر عقب صلاة العصر من المسجد الكبير بالقرية، وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشاركون فيها هتافات منها يا "شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، و"لا إله إلا الله.. الإخوان أعداء الله"، و"لا لا للإرهاب"، وسط بكاء هيستري لأسرة الشهيد.
واستقبلت سيدات القرية جثمان الشهيد بإطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوى.
وقال محافظ الدقهلية، "إننا نقف إجلالا وتقديرا لكل شهيد قدم روحه ودمه فداءً للوطن حتى ننعم بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أننا مهما قدمنا للشهداء وأسرهم لن تستطيع الوفاء بما قدموه".
كانت هذه تفاصيل خبر صور| شهدت توزيع الحلوى.. محافظ الدقهلية يتقدم المشيعين في جنازة "شهيد سيناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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