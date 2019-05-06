وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي يبحثان قضايا "الأمن الاستراتيجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ.ش.أ):

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، بأنه لم يناقش الطريق البحري الشمالي ، والتقييمات الأمريكية لهذا الطريق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مباحثاتهما اليوم الإثنين في فنلندا .

ونقلت وكالة أنباء " نوفوستي " الروسية عن لافروف ، قوله - عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي إنه لم تناقش التصريحات السياسية للجانب الأمريكي حول هذا الموضوع ، وإنه تم التركيز على الشئون المهمة ، كما لم تتم مناقشة الطريق البحري الشمالي.

وأشار إلى أنه جرى بحث قضايا الأمن الاستراتيجي مع وزير الخارجية الأمريكي في ضوء الاتصال الهاتفي ،الذي جرى بين الرئيسين الروسي والأمريكي مؤخرا".

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وتابع قائلا :" أعتقد أننا قطعنا خطوة جيدة إلى الأمام في تطوير المباحثات، التي جرت بين الرئيسين بوتين وترامب ".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعرب قبل لقائه بنظيره الروسي عن قلق بلاده من مطالبات روسيا في القطب الشمالي وخطط تعاونها مع الصين في تلك المنطقة.

يُذكر أن روسيا بدأت في السنوات الأخيرة بتطوير واستثمار مناطقها في الدائرة القطبية الشمالية، بما في ذلك استخراج المواد "الهيدروكربونية " وتطوير الطريق البحري الشمالي ، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات، بما فيها العسكرية، الرامية إلى حماية مصالحها في منطقة القطب الشمالي التي تحظى باهتمام متنام من قبل دول حلف شمال الأطلسي .

ويعتبر الطريق البحري الشمالي خط الشحن الرئيسي في منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا. وهو أقصر طريق مائي بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا، ويربط المسار موانئ القطب الشمالي والأنهار الرئيسية في المنطقة الشمالية.