قطر تعرب عن ارتياحها لعودة زورقها الذي كان محتجزا في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب ا):

اعربت دولة قطر عن ارتياحها لعودة زورق قطري كان قد تم احتجازه "قسرا" في تاريخ 30 نيسان/إبريل 2019 من قبل السلطات الإماراتية.

وقال بيان اصدرته وزارة الخارجية القطرية ،اليوم الاثنين، أن دولة قطر دأبت خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة، لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى،بحسب وكالة الانباء القطرية "قنا".

واعربت دولة قطر الشكر لكل من سعى في تأمين عودة افراد الطاقم.

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واشارت وزارة الخارجية إلى إن الزورق القطري كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية، حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه.

كانت الإمارات قد افرجت عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات اليوم الإثنين أن "الزورق العسكري القطري، الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية للإمارات يوم 30 أبريل الماضي و على متنه أربعة عسكريين".

وأوضحت أن العسكريين الأربعة هم ملازم أول محمد حسم الهيل " قطري" ووكيل عريف سعيد ناصر المري " قطري" ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي " فلسطيني" و جندي فايز تلكوم "هندي".