بسبب مصروف رمضان.. عاطل يقتل زوجته ويطعن شقيقه في طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها وأصيب شقيق الزوج بإصابات بالغة، خلال تدخله للدفاع عنها في مشاجرة مع زوجها المتهم بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب الخلافات الزوجية، ورفضه توفير مصروفات المنزل لها ولأبنائه وخاصة مع دخول شهر رمضان.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد تلقيه بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب في قرية بلتان بدائرة المركز.

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انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

وتوصلت التحريات أن الزوج المتهم سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته التي طالبته بتوفير نفقات المنزل وأبنائه خاصة مع حلول شهر رمضان فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجرة.

وتبين أن الزوج استل سكينًا ووجه للزوجة عدة طعنات ولفظت أنفاسها في الحال وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه عدة طعنات نافذة فأصابه بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة.