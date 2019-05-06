الجناح العسكري لحماس: نجحنا بتجاوز القبة الحديدية الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

نشر الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام على موقعها الالكتروني، إن الرشقات الصاروخية تم إطلاقها على مدن عسقلان وبئر السبع واسدود (تبعد بين 20 إلى 60 كيلو متر عن قطاع غزة) في جنوب إسرائيل.

واعتبر المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة" في بيان أن القسام نجحت في "تجاوز ما يسمى بالقبة الحديدية الإسرائيلية من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة".

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وذكر أبو عبيدة أن "كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلها القسام على خط المعركة نجحا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى العدو ما أربك كل حساباته".

كانت إسرائيل أعلنت أن الفصائل الفلسطينية في غزة اُطلقت خلال جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة نحو 690 قذيفة, مما أدى مقتل أربعة مواطنين إسرائيليين.

وقتل 31 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت ثلاثة أيام وانتهت فجر اليوم باتفاق جديد لوقف إطلاق النار بواسطة مصرية وأممية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال جولة التصعيد الأخيرة 350 هدفا في قطاع غزة، منها نفق ومنصات اطلاق ومخازن أسلحة وقطع بحرية.