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محكمة بحرينية تقر حكم الإعدام بحق متهمين اثنين بالإرهاب

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أعلنت السلطات البحرينية أن محكمة التمييز قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين، وتأييد أحكام السجن بحق متهمين آخرين في قضية تشكيل جماعة إرهابية.

 

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، عيسى الرويعي، أن المحكمة أصدرت هذا القرار بحق الطاعنين في "قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات... والقتل والشروع

بقتل أفراد الشرطة عمدا... واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر... والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية".

 

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أصدرت، في يناير 2018، حكما بالإعدام

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بحق متهمين اثنين والسجن المؤبد لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 17 متهما والسجن 10 سنوات لـ 9 متهمين و5 سنوات لـ 11 متهما آخر.

 

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كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 47 متهما وبراءة متهمين اثنين.

 

ويتهم هؤلاء بسرقة أسلحة ومتفجرات والهجوم على مركز إصلاح بسجن جو، في يناير 2017، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين، وتمكين عدد من السجناء من الفرار، واستهداف رجال الشرطة في عدة هجمات أخرى.

 

وأشارت المحكمة إلى أن من بين المتهمين 12 متهما في الخارج يتواجدون في إيران والعراق، وواحد في ألمانيا.

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