اللجنة العليا تقرر إعادة الانتخابات المحلية فى إسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية عن اتخاذ قرار بشأن بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في بلدية إسطنبول، حسبما افادت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها اليوم الاثنين.

وسبق أن قالت محطات تلفزيون محلية إن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بدأ يوم الاثنين تقييم طعن مقدم

من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان يطالب بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في اسطنبول بعد أن انتزعت المعارضة السيطرة على أكبر مدينة في البلاد.

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وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في العاصمة

أنقرة وفي اسطنبول لأول مرة منذ 25 عاما خلال الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس، وذلك في انتكاسة انتخابية كبيرة للرئيس الذي عمل رئيسا لبلدية اسطنبول في تسعينيات القرن الماضي.

ويدعو حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني منذ ذلك الحين إلى إلغاء النتائج في اسطنبول وإعادة الانتخابات بسبب ما يقولون إنها مخالفات أثرت على النتائج.