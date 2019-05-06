القوات السودانية تضبط أسلحة وأحزمة الناسفة بالخرطوم

ضبطت قوات الدعم السريع السودانية اليوم الإثنين، كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال عملية مداهمة شرقي الخرطوم، وفق ما أفادت وكالة سونا للأنباء. وصرح المقدم في هذه القوات جدو عبد الرحمن، بأن قوات الدعم دهمت عقارا بمنطقة الطائف في الخرطوم، واكتشفت أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وبنادق ووسائل اتصالات حديثة وأجهزة للتفجير عن بعد. أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وبنادق ووسائل اتصالات حديثة وأجهزة للتفجير عن بعد. Advertisements وأفاد حساب قوات الدعم السريع عبر "فيسبوك" بأن عناصرها أحبطت محاولة تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة فضلا عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية داخل منزل شرق الخرطوم، وألقت القوات القبض على عدد من المتهمين. وأكد قائد فريق المداهمة أن هذه العملية النوعية نفذتها قوة خاصة من الدعم السريع، لافتاً إلى أنها ستكون رسالة قوية وواضحة لكل من يستهدف أمن وسلامة السودان، لافتا إلى أنه تم تسليم الموقوفين إلى الشرطة التي وثقت بلاغات بحقهم تمهيدا لمحاكمتهم.

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