الخارجية الفنزويلية نستعد للمقاومة حال شنت واشنطن هجوم عسكري

أكد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريازا، الاثنين، في موسكو، عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن فنزويلا "مستعدة" للمقاومة في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا.
وقال في مؤتمر صحفي :"نحن مستعدون لكل السيناريوهات. الأول هو الدبلوماسية، والحوار والسلام".
وتابع أنه في حال "اختارت الولايات المتحدة الطريق العسكرية، فلدينا جيش قوي، وشعب وميليشيا وطنية، لن تكون قادرة على المقاومة والقتال فقط، بل على تحقيق الانتصار أيضا"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأضاف :"فلنتحاور. المعارضة لا يمكنها التحاور معنا لأنها لم تحصل على إذن من الولايات المتحدة".
وارتفع منسوب التوتر في فنزويلا، الأسبوع الماضي، بعد محاولة فاشلة لانتفاضة عسكرية، دعا إليهاخوان جوايدو، الذي تعترف به رئيسا موقتا الولايات المتحدة ونحو 50 بلدا في العالم.
وشنت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي هجوما شاملا لزيادة الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
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