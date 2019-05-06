السراج يبدأ جولة أوروبية يلتقي فيها كونتي وميركل وماكرون

يبدأ رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، يوم غد الثلاثاء، جولة أوروبية "لحشد الدعم ضد عدوان" المشير خليفة حفتر، كما أعلنت وزارة الخارجية الليبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إن السراج يلتقي خلال جولته على التوالي: رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي في روما (صباح الثلاثاء)، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في برلين، (مساء الثلاثاء)، ثم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (الأربعاء في باريس)، كما من المقرر أيضا أن

يزور بريطانيا.

ويحمل لقاء السراج المرتقب مع ماكرون أهمية خاصة بالنسبة لحكومة الوفاق التي اتهمت فرنسا أكثر من مرة بأنها تدعم قوات حفتر، سياسيا على الأقل، الأمر الذي تنفيه باريس، مؤكدة معارضتها للهجوم على طرابلس والتزامها بـ "عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة" من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

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وتشهد ليبيا تصعيدا عسكريا جديدا منذ إطلاق قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة

حفتر، في 4 أبريل، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس (مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا)، معلنا أن الهدف من العملية هو تحرير المدينة من "الجماعات والميليشيات الإرهابية".

وبعد تقدم سريع، تتعثر قوات حفتر، "الجيش الوطني الليبي"، على أبواب طرابلس، في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وهي تضم مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة. وتدور معارك يوميا في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وكذلك في جنوب المدينة.

وأدت المواجهات والضربات، منذ 4 أبريل، إلى مقتل 432 شخصا على الأقل، وإصابة 2029 ونزوح 55 ألفا، بحسب الأمم المتحدة التي دعت أكثر من مرة إلى وقف الأعمال القتالية