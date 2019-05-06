الحكومة الفلسطينية ترحب باتفاق التهدئة.. وهدوء حذر في غزة

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية اليوم الإثنين، باتفاق التهدئة المعلن في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، فيما تسود حالة من الهدوء الحذر، قطاع غزة بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وتبادل الهجمات.

وأعرب إشتية، لدى ترؤسه اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله عن "أمل الحكومة أن يكون الاتفاق لصون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أبناء غزة".

وطالب إشتية "الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع إمكانية تجدده العدوان الإسرائيلي على غزة وتوفير الحماية الدولية لأهل القطاع".

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، انتشال جثماني شهيدين فلسطينيين قضيا في غارة إسرائيلية على شمال القطاع، أمس الأحد.

وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن الجهود المصرية والأممية نجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفصائل في قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الذي شهدته الأيام الماضية بين الجانبين.

وعادت الحركة إلى طبيعتها في شوارع قطاع غزة والأسواق المحلية، فيما توقفت الغارات الإسرائيلية والهجمات الفلسطينية الصاروخية.

وبدأت طواقم من الأشغال بفتح طرق وإزالة ركام مبان ومنازل مدمرة من الشوارع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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وأسفرت اتصالات مكثفة أجرتها مصر وبدعم من الأمم المتحدة لوضع حد للتوتر بين الجانبين والعودة إلى اتفاق التهدئة الذي رعته القاهرة صيف عام 2014 .

وذكرت مصادر فلسطينية أن اتفاق التهدئة الجديد دخل حيز التنفيذ عند الرابعة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي، من دون تأكيدات رسمية من الفصائل الفلسطينية.

ورفعت إسرائيل القيود في الجبهة الداخلية وإلغاء حالة الطوارئ التي فرضت على إثر التوتر في غزة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن 29 فلسطينياً استشهدوا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح خلال جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف خلال جولة التصعيد الأخيرة 350 هدفاً في قطاع غزة منها نفق ومنصات إطلاق, ومخازن أسلحة وقطع بحرية.