كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ريختر وقع بالقرب من سواحل بابوا - غينيا الجديدة.

وبحسب المركز تم، اليوم الاثنين 6 مايو، رصد الهزات الأرضية في تمام الساعة 14: 13 بالتوقيت العالمي (17: 13 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 77 كيلومترا شرق مدينة "بانغون" وعلى عمق 48 كيلومترا.

ولم تم تلقي معلومات حول الضحايا المحتملين والدمار.

جدير بالذكر أن بابوا غينيا الجديدة هي جزء من ما يسمى "حلقة النار الباسيفيكية للمحيط الهادي" — صدع تكتوني قوي مع نشاط زلزالي عال، الذي يمثل 90 بالمئة من جميع الزلازل على الأرض.