كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يعلق على إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، عدم وجود أي احتمال للتدخل العسكري في فنزويلا.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الأمريكي "نحن نعارض بشكل قاطع أي عمل عسكري في أي مكان ينتهك القانون الدولي، ولا يمكن السماح باستخدام القوة إلا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو يمكن استخدام القوة ردًا على عدوان ضد دولة ذات سيادة. ولم يلاحظ أي شيء من هذا القبيل في فنزويلا".