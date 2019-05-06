كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكشف عن إحصائية مخيفة للحركات الاحتجاجية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المقاومة الإيرانية عن حجم التظاهرات والإضرابات في المدن الإيرانية لشهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أن طبقات الشعب الإيراني تستمر في التظاهرات على الرغم من الإجراءات القمعية للنظام.

وأوضح بيان المقاومة أن معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سجلت داخل البلاد ٢٠٨ حركة احتجاجية في ٧٠ مدينة إيرانية، بمعدل ٧ حركات احتجاجية على الأقل يوميا، في شهر أبريل.

ولفتت المقاومة إلى أن الاحتجاجات وقعت في وقت حدوث السيول التي اجتاحت ٢٨ محافظة إيرانية، فيما كان أغلب الشعب يعاني من المشاكل الناجمة عنها، ولم يمنع ذلك النظام من حشد قواته، و منع الاحتجاجات الشعبية، ووضعهم في حالة جاهزية تامة.

وأوضحت أن النظام استعان بمرتزقته من الحشد الشعبي العراقي، وحزب الله اللبناني، وفاطميون الأفغاني، للمناطق التي ضربها السيل، لمنع حدوث الاحتجاجات الشعبية، لكنه عجز عن ذلك.

وفي ذات السياق طالبت "مريم رجوي" الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في رسائلها المتعددة، بدعم المحتجين في إيران، موضحة أن تصعيد المقاومة المنظمة، والوتيرة المتسارعة للتطورات المحلية والدولية، قد أظهرا إمكانية إسقاط النظام وانتصار الشعب الإيراني.

