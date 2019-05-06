كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإيرانية تخلي قرية عقب انفجار لأنبوب نفط في الأهواز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية عن إخلاء إحدى القرى صباح الاثنين بعد انفجار ضخم في أنبوب في خطوط أنابيب النفط بالقرب منها في جنوب شرقي إقليم الأهواز.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" الحكومية عن كيامرث حاجي زاده، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان (الأهواز) بأن انفجار خط لسوائل الغاز في الطريق بين مدينتي الأهواز والعميدية حدث بسبب تآكل خط الأنابيب.

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وقال حاجي زاده إن الأنبوب البالغ قطره 42 بوصة اندلعت النيران فيه إثر إصابة جرافة (شفل) به.

بدوره أعلن مهران رفيعي، قائم مقام مدينة العميدية، أن قرية صالح آباد، تم إخلاؤها بشكل كامل خشية تسرب النيران الملتهبة جراء انفجار أنبوب النفط إلى القرية.

يذكر أنه في مارس الماضي، قتل 4 أشخاص بانفجار أنبوب نفط في منطقة البورومي، من ضواحي مدينة الأهواز.