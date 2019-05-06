كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تفرض حظرا كاملا على الضفة الغربية وتحاصر غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فرض حظر كامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال ذكرى ما يطلق عليه زعما "عيد الاستقلال ال-٧١ لإٍسرائيل".

وأشار أدرعي إلى أن الحظر يبدأ من منتصف ليلة الاثنين والثلاثاء ٧/٥/٢٠١٩ وحتى منتصف الليل بين يوميْ الخميس والجمعة ٩/٥/٢٠١٩ بناءًا على تقييم الوضع الأمني.

وأشار إلى أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفق موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن.