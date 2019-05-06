سلطنة بروناي تعلق عقوبة الرجم حتى الموت في حق المثليين

قرر سلطان بروناي، حسن البلقية تعليق حكم الإعدام في حق المثليين، نتيجة الضغوط، التي مارسها الكثير من المشاهير على هذه السلطنة، بعدما كان قد أعلن، في وقت سابق، عن تطبيق العقوبة بناء على قوانين تم إقرارها، منذ عام 2014.

ويأتي هذا القرار بعد إدانات دولية، ودعوات مشاهير إلى مقاطعة عالمية للشركات التابعة للأسرة المالكة في بروناي.

وفي كلمة له بمناسبة شهر رمضان، قال السلطان: “كما هو ثابت طوال أكثر من عقدين، فنحن نفرض تعليقا فعليا على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام، وينطبق هذا أيضا على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة، الذي يوفر مجالا أوسع للصفح”.

وتعتبر كلمة البلقية هي الأولى منذ إعلانه الشهر الماضي عن تطبيق أقسى العقوبات بحق المثليين ومرتكبي “الزنا”.

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وكانت سلطنة بروناي، الواقعة في جنوب شرقي أسيا، قد أقرت تطبيق “الحدود” مثل الرجم حتى الموت على المثليين جنسيا وبتر الأطراف كعقوبة لجريمة السرقة في 3 أبريل الماضي.

وكانت المثلية الجنسية ممنوعة بالفعل في بروناي، السلطنة التي يشكل المسلمون ثلثي سكانها البالغ عددهم 420 ألفا، حيث كانت عقوبتها تصل إلى 10 سنوات سجنا.

وكان الممثل الأمريكي جورج كلوني دعا إلى مقاطعة فنادق فاخرة، تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز، بعدما أعلنت السلطنة عزمها تطبيق الإعدام بحق المثليين، ومعهم المتهمين في قضايا الزنا، والاغتصاب.