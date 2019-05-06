كلاسيكو المغرب..الجيش الملكي يستعيد مدافعه والوداد يجهز أوناجم للموقعة

يعود فريق الوداد الرياضي بعد 3 أيام إلى المنافسات المحلية بمواجهة كلاسيكو المغرب أمام الغريم الجيش الملكي، وهاته المرة في مباراة تندرج لحساب مؤجل الأسبوع 26 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية والتي ستقام بدون جمهور، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتمكن العساكر من استعادة خدمات مدافعهم إسماعيل بنلمعلم، الذي غاب عن لقاء الفتح الرياضي الأخير، بسبب تعرضه للإصابة في لقاء سابق مع المجموعة.

أمام الوداد، المنتشي بتأهله إلى نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فيجهز طاقمه الطبي لتأهيل اللاعبين محمد أوناجم ثم أمين تيغزوي، أبرز الغائبين عن الرحلة القارية الأخيرة، لمباراة الكلاسيكو، بحثاً عن العودة بنتيحة إيجابية تقرب الوداد رسمياً من الظفر باللقب المحلي.

يشار، إلى أن المباراة ستقام دون جمهور بسبب العقوبات المسلطة في حق نادي الجيش الملكي، الذي تسببت جماهيره في أحداث شغب بمباراة نهضة بركان الأخيرة، من تكسير كراسي ومحاولة النزول لأرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله.