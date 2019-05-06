من مساجد إندونوسيا.. مشاهد الإفطار والتراويح بأكبر البلدان الإسلامية في أول أيام رمضان-صور

شهد أول يوم من شهر رمضان إقبالا كثيفا للمسلمين على المساجد الأندونوسية، كما أقيمت العديد من الإفطارات الجماعية بعدد كبير من مساجد العاصمة جاكرتا.

وقضى الأندونوسيون، اليوم الإثنين، أول أيام الصوم في رمضان لهذه السنة، بعدما أعلن أمس أن الأحد، متم شهر شعبان.

وشهدت مساجد أندونوسيا أكبر بلد إسلامي من حيث السكان، إقبالا كثيفا للمشاركة في الإفطارات الجماعية التي عكفت جمعيات أهلية على تنظيمها كل سنة.

وإلى جانب أندونوسيا أعلنت 18 دولة عربية الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت 3 دول إسلامية، بينها المغرب، غدا الثلاثاء أول أيام الصيام.

والدول الـ18 هي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال.

بينما أعلن المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.

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وليلة أمس الأحد أدى المواطنون بهذا البلد ذي الغالبية المسلمة صلاة التراويح حيث أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام دولية مشاركة الآلاف في مختلف مساجد جاكرتا.