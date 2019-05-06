مجد الكروم: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة أمام مركز الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي مجد الكروم، مساء اليوم الإثنين، أمام مركز الشرطة في البلدة، احتجاجا على تفشي ظاهرة العنف والجريمة في الآونة الأخيرة.

(تصوير: "عرب 48")

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات عديدة منددة بالعنف والجريمة، كُتب على بعض منها شعارات من قبيل؛ "احملوا رصاصاتكم وارحلوا"، و"حقنا أن نحيا بسلام"، و"مجد الكروم آمنة بدونكم".

(تصوير: "عرب 48")

وأعرب المتظاهرون عن استنكارهم وغضبهم حيال تقاعس الشرطة في الحد من ظاهرة العنف والجريمة، كما طالبوا بأن تأخذ دورها وتوفر لهم الأمن والأمان.

(تصوير: "عرب 48")

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات والفعاليات التي أقرتها اللجنة الشعبية في مجد الكروم بعد نصب خيمة الاعتصام في البلدة.