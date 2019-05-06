مجد الكروم: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة أمام مركز الشرطة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي مجد الكروم، مساء اليوم الإثنين، أمام مركز الشرطة في البلدة، احتجاجا على تفشي ظاهرة العنف والجريمة في الآونة الأخيرة.
ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات عديدة منددة بالعنف والجريمة، كُتب على بعض منها شعارات من قبيل؛ "احملوا رصاصاتكم وارحلوا"، و"حقنا أن نحيا بسلام"، و"مجد الكروم آمنة بدونكم".
وأعرب المتظاهرون عن استنكارهم وغضبهم حيال تقاعس الشرطة في الحد من ظاهرة العنف والجريمة، كما طالبوا بأن تأخذ دورها وتوفر لهم الأمن والأمان.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات والفعاليات التي أقرتها اللجنة الشعبية في مجد الكروم بعد نصب خيمة الاعتصام في البلدة.
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