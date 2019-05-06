بايرن ميونخ يخطط لضم مهاجم من العيار الثقيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق بايرن ميونخ الألماني يستهدف تعزيز حلقته الهجومية بمهاجم من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن النادي البافاري يضع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، على رأس قائمة أولوياته هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى رغبة البايرن في جعل ديبالا، محور ثورة التغيير في تشكيلة الفريق الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري بنهاية الموسم.

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ويسعى البايرن لسرعة حسم صفقة باولو ديبالا، بعدما قرر عدم تفعيل بند خيار الشراء في عقد خاميس رودريجيز، المعار من ريال مدريد الإسباني.

ومن المتوقع أن يرحب الدولي الأرجنتيني بالعرض البافاري، خاصة بعد تأكد بقاء مدربه ماسيمليانو أليجري لموسم آخر.

ولم يعد ديبالا ضلعًا أساسيًا في خطة أليجري هذا الموسم، حيث قلت مشاركاته منذ وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.