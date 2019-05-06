نيمار يبحث عن مخرج من باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يبحث عن مخرج للرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن نيمار يريد مغادرة صفوف باريس سان جيرمان، وسط اهتمام بالغ من ريال مدريد للحصول على خدماته.

وأضافت الصحيفة أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، ليس بالأمر السهل، خاصة وأن عقده مع الفريق الفرنسي لا يحتوي على شرط جزائي.

وتابعت الصحيفة أن عقد نيمار يحتوي فقط على بند ينص على إمكانية رحيله في عام 2020، مقابل 170 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الدخول في صدام مع باريس سان جيرمان، ولذلك يريد فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، من نيمار، ممارسة الضغط من أجل مغادرة حديقة الأمراء.