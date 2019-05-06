كتائب القسام تؤكد أنها نجحت في تجاوز "القبة الحديدية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء اليوم الإثنين، إن الكتائب تمكنت من تجاوز القبة الحديدية.

وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام نجحت في "تجاوز مع يسمى بالقبة الحديدية من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة".

وأضاف أن كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلتها كتائب القسام على خط المعركة نجحا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى "العدو" مما أربك حساباته.

إلى ذلك، وجه أبو عبيدة التحية للأسرى الفلسطينيين في معركة "الكرامة 2"، مؤكدا "أننا نحمل همكم قولا وفعلا، ونضع قضيتكم فوق كل اعتبار". بحسبه.

وأضاف في رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي أن المعاملة التي تلقاه الجندي غلعاد شاليط، الذي كان أسيرا لدى حركة حماس، و"التي يعلمها العدو جيدا"، لن تتكرر مع أسراه الموجودين لدى كتائب القسام بسبب استمرار الاحتلال بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وذويهم.

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وقال أيضا "أمام ما يعانيه أسرانا من بطش المحتل وغطرسته، فقد أعطت قيادة القسام توجيها لوحدة الظل بالضغط على أسرى العدو؛ معاملةً بالمثل وانتصارا لأسرانا الأبطال".

كتائب القسام تنعى القائد الميداني حامد الخضري

نعت كتائب القسام، عصر اليوم الإثنين، قائدها الميداني حامد أحمد الخضري، الذي استشهد يوم أمس، الأحد، في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته بمدينة غزة، بينما كان يستقل سيارته.

وادعى الاحتلال أن الخضري (34 عامًا) كان مسؤولاً عن جلب الأموال لحركتي حماس والجهاد الإسلامي من إيران.

وكان قد استشهد 27 فلسطينيا بينهم 4 سيدات وجنينان ورضيعتان وطفل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، حيث ردت المقاومة الفلسطينية بقصف المواقع والمستوطنات والمدن الإسرائيلية في الجنوب بمئات الصواريخ والقذائف.