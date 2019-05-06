انت الان تتابع تفاصيل خبر أوجلان يوجه رسالة جديدة لأتباعه حول الصراع مع تركيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 06:51 مساءً - قال زعيم حزب العمال الكردستاني التركي، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة أمريلي في جنوب بحر مرمرة، في رسالة لأتباعه، إنه ينبغي أخذ الحساسيات التركية في سوريا بعين الاعتبار.

ودعا أوجلان، بحسب بيان قرأه محاموه خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، اليوم الاثنين، ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها الوحدات الكردية السورية (مرتبطة بحزب العمال الذي أسسه أوجلان)، إلى السعي إلى حلول في هذا البلد بدلاً من الصراع مع تركيا، وفق ما نقلت عنه "رويترز".

وأوضح محامو أوجلان أنهم التقوا به لأول مرّة منذ ثماني سنوات.

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وبيّن ريزان ساريجا أحد المحامين أن اللقاء الذي جرى في الثاني من مايو كان "الأول مع محاميه منذ العام 2011، واستمر لنحو ساعة".

وعبد الله أوجلان هو مؤسس وأول قائد لحزب العمال الكردستاني عام 1978، وهو حزب يساري يسعى لشكل من الاستقلال عن السلطة وبناء مجتمع خاص، درس الحقوق في جامعة إسطنبول، واعتقلته السلطات التركية في فبراير 1999، ولا يزال في السجن ذاته منذ 20 عاماً، وتصنفه أنقرة (وبعض دول العالم) مع حزبه على لوائح الإرهاب.

في حين أنّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هي قوات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الوحدات الكردية قوتها الضاربة، قاتلت بدعم من التحالف الدولي تظيم الدولة "داعش" وهزمته في مناطق شمالي سوريا، وتعتبر تركيا أنّ وجود هذه القوات تهديد لأمنها القومي.

وفي عام 2017 رفعت عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" صورة كبيرة لـ"أوجلان" بأحد ميادين الرقة، بعد احتلالها المدينة، إثر خروج عناصر تنظيم الدولة منها، الأمر الذي انتقدته واشنطن وأنقرة بشدة.