الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الاميرة حصة

وجاء في البيان "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها يوم الاثنين 6 ايار 2019، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
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