مجلس النواب الأردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل في حكم المنتهية ولن تمر

وقال هنطش، في حديث نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "اتفاقية الغاز أصبحت بالنسبة لمجلس النواب في خبر كان، ولا أخفيك أن كثيرا من مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. لا أحد يجرؤ، لا رئيس الوزراء ولا وزيرة الطاقة، أن يقول إننا مع اتفاقية الغاز".

وأوضح هنطش: "نعتبر في مجلس النواب أننا قمنا برد الاتفاقية ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، لكن الآن إذا أردنا أن نناقش سنناقش حسب خطتنا استراتيجية الطاقة في الأردن، فاتفاقية الغاز عند المجلس وهو يدرسها. لن تمر الاتفاقية ولا بأي حال حتى من الناحية القانونية".



وأبرمت شركة الكهرباء الأردنية، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية اتفاقية تسري في عام 2019 لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل، ويلقى هذا العقد رفضا شعبيا أردنيا منذ اليوم الأول لتوقيعه.