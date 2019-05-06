ايران تعلن الثلاثاء اول ايام رمضان

وذكر المكتب في بيان، أنه "نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، فان يوم غد الاثنين يعتبر المتمم لشهر شعبان".
وأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، فيما أكد أن بعد غد الثلاثاء أول أيام الشهر الفصيل.
وكانت جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت، اليوم الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد الجامعة.
وأضاف أن "أول ايام شهر رمضان المبارك في ايران هو يوم الثلاثاء".
وأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، فيما أكد أن بعد غد الثلاثاء أول أيام الشهر الفصيل.
وكانت جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت، اليوم الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد الجامعة.
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