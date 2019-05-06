المحكمة الجنائية الدولية تلغي قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب البشير

قالت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن. وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.



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