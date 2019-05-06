زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل غينيا الجديدة

وبحسب المركز تم، اليوم الاثنين رصد الهزات الأرضية في تمام الساعة 14: 13 بالتوقيت العالمي (17: 13 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 77 كيلومترا شرق مدينة "بانغون" وعلى عمق 48 كيلومترا.

ولم تم تلقي معلومات حول الضحايا المحتملين والدمار.

جدير بالذكر أن بابوا — غينيا الجديدة هي جزء من ما يسمى "حلقة النار الباسيفيكية للمحيط الهادي" صدع تكتوني قوي مع نشاط زلزالي عال، الذي يمثل 90 بالمئة من جميع الزلازل على الأرض.