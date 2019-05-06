زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل غينيا الجديدة

ولم تم تلقي معلومات حول الضحايا المحتملين والدمار.
جدير بالذكر أن بابوا — غينيا الجديدة هي جزء من ما يسمى "حلقة النار الباسيفيكية للمحيط الهادي" صدع تكتوني قوي مع نشاط زلزالي عال، الذي يمثل 90 بالمئة من جميع الزلازل على الأرض.
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