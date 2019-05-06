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مصر تعلن بدء تشغيل أنفاق قناة السويس تجريبيا

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وقال الفريق مميش في كلمة ألقاها، إن "افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلسلة من المشروعات القومية العملاقة بمنطقة القناة وسيناء، وعلى رأسها أنفاق الإسماعيلية، يعد عبورا ثانيا إلى شرق القناة وميلادا جديدا للتنمية في المنطقة وعودة لربط سيناء الحبيبة بالوطن، بالتكامل مع الكباري العائمة ومرفق المعديات التابع للهيئة".

وقدم الفريق مميش الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أشرفت على أعمال التنفيذ، التي قامت بها شركات وطنية مصرية في زمن قياسي وبأقل تكلفة ممكنة، في ملحمة وطنية سيكون لها أكبر الأثر في خلق حياة في المنطقة المحيطة من خلال مجتمعات عمرانية مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الفرص الاستثمارية بشرق القناة، على حد تعبير الفريق.

وأوضح مميش أن إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس تقوم بالإشراف على أعمال الصيانة والتشغيل، مشيرا إلى امتداد فترة عمل الأنفاق خلال فترة التشغيل التجريبي من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا. كما أوضح الفريق أن الهيئة ستقوم ببعض التيسيرات لأهالي المنطقة والطلاب، سيعلن عنها لاحقا.

وأضاف رئيس الهيئة أن أنفاق الإسماعيلية ستختصر ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، حيث لن يتجاوز زمن العبور 20 دقيقة تشمل جميع إجراءات التفتيش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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