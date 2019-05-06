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الكشف عن أعداد قتلى المظاهرات السودانية منذ انطلاقها

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وذكرت اللجنة في تقرير ان "هذا العدد موثق، وذكرت في قائمة أسماء االضحايا، الذين سقطوا في الاحتجاجات، وكان آخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي."

وأضافت أن "هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسهما القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، تحول دون الحصول على تقارير الوفاة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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