الكشف عن أعداد قتلى المظاهرات السودانية منذ انطلاقها

وذكرت اللجنة في تقرير ان "هذا العدد موثق، وذكرت في قائمة أسماء االضحايا، الذين سقطوا في الاحتجاجات، وكان آخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي."

وأضافت أن "هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسهما القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، تحول دون الحصول على تقارير الوفاة".

